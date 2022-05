Russland vil ikke ha gjester til seiersparade

NTB

Ingen utenlandske ledere blir invitert til årets parade på Den røde plass i Moskva 9. mai – årsdagen for seieren i andre verdenskrig.

Ikke engang Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko – en av president Vladimir Putins nærmeste allierte – er ventet til årets markering, opplyser Kreml.

– Så vidt jeg vet, har han ingen planer om å være til stede, svarer Kreml-talsmann Dmitrij Peskov på et direkte spørsmål.

Peskov sier det ikke er uvanlig å la være å invitere utenlandske ledere og påpeker at 77-årsdagen ikke er et rundt tall eller et viktig år å feire.

– Saken er at dette ikke kommer til å bli noen jubeldag. Det er vår høytidsdag, en hellig dag for Russland og hele det russiske folket, sier Peskov, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

Han nevnte aldri det som antas å være den reelle årsaken til at ingen utlendinger kommer til paraden i Moskva: invasjonen av Ukraina. Det er neppe noen ledere som ønsker å bli sett side om side med Putin mens soldater marsjerer og raketter og stridsvogner ruller forbi.

Vestlige diplomater i Russland er ventet å holde seg borte fra Den røde plass i år.