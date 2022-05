Zelenskyj: – Krigen har gjort meg eldre

President Volodymyr Zelenskyj medgir at han er blitt eldre i løpet av månedene som har gått siden Russland invaderte Ukraina. Foto: AP / NTB

NTB

Krigen i Ukraina raser videre, og president Volodymyr Zelenskyj medgir i et åpenhjertig intervju at sivilbefolkningens lidelser går sterkt inn på ham.

– Jeg er blitt eldre av all denne visdommen som jeg aldri ønsket meg. Det er visdom om alle som er døde og om de russiske soldatenes tortur, sier han i et intervju med Time.

– Den slags visdom har jeg aldri hatt noe mål om å tilegne meg, sier han.

Nyhetsmagasinets reporter Simon Shuster har tilbrakt nærmere to uker sammen med den ukrainske presidenten og hans stab i Kyiv og tegner et nærgående bilde av den 44 år gamle presidenten.

Verst om nettene

Det er verst om nettene, forteller Zelenskyj. Ofte ligger han inne på kontoret sitt og går gjennom hva som har skjedd i løpet av dagen før han sovner.

– Jeg ser hvordan dagen har gått. Men jeg ser på oversikten flere ganger og føler at noe er feil.

Det er ikke frykt som gjør at han sliter med å lukke øynene.

– Det er samvittigheten min som forstyrrer meg, sier han.

Kona Olena Zelenska er ikke enig med ektemannen i at krigen har endret ham, men sier i et intervju med den polske avisen Rzeczpospolita at den har gjort verden oppmerksom på hvilke kvaliteter han har.

Skuespiller

Nærmest daglig holder den ukrainske presidenten flammende videotaler til andre lands nasjonalforsamlinger eller sine egne, og en av de nærmeste rådgiverne hans medgir at det ofte er skuespilleren som snakker.

Ukrainas førstedame Olena Zelenska er ikke enig med ektemannen i at krigen har endret ham, men sier i et intervju med den polske avisen Rzeczpospolita at den har gjort verden oppmerksom på hvilke kvaliteter han har. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

– Noen ganger sklir han inn i rollen og snakker som en skuespiller som spiller president, og jeg tror ikke at det hjelper oss, sier etterretningsveteranen Oleksij Arestovytsj, som selv har en fortid som skuespiller.

Det er først når Zelenskyj er utslitt, at masken faller, mener han.

– Når han er sliten, kan han ikke lenger spille. Da kan han bare snakke rett fra levra. Det er når han er seg selv at han gjør sterkest inntrykk og viser seg som en mann med integritet og medmenneskelighet, sier han.

Drepte journalist

En lang rekke personer har de siste ukene besøkt Zelenskyj i Kyiv, senest FNs generalsekretær António Guterres torsdag.

Under FN-toppens besøk gjennomførte Russland et rakettangrep mot det de hevder var et militært mål bare noen kilometer unna.

– Langtrekkende presisjonsraketter ødela produksjonsanlegget til rakett- og romfartsbedriften Artem i Kyiv, het det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

En av rakettene traff imidlertid en boligblokk og drepte en ukrainsk journalist som bodde der. Vera Gyrytsj jobbet som produsent for Svoboda Radio, den ukrainske tjenesten til USA-finansierte Radio Liberty.

– Dette sier mye om det russiske lederskapets forsøk på å ydmyke FN og alt organisasjonen står for, sa Zelenskyj i en kommentar til angrepet under FN-sjefens besøk.

Rykker fram i Donbas

Ukrainske styrker er under harde angrep i Donetsk-regionen, men forsøker å samle krefter mellom slagene. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

Russland konsentrerer nå krigsinnsatsen øst i Ukraina, der de rykker fram i den industritunge Donbas-regionen. Offensiven har kostet dem dyrt, mener britisk etterretning.

– Kampene har vært særlig harde rundt Lysytsjansk og Sievjerodonetsk, og det er gjort forsøk på framrykking sør for Izium mot Slavjansk, konstaterer de.

– Som følge av kraftig ukrainsk motstand har Russlands territorielle gevinst vært begrenset, og de russiske styrkene er påført betydelige kostnader, heter det videre.

Stanset opp

Ukrainas forsvarsledelse hevdet fredag at russernes framrykking i Donbas har stanset opp, trolig i påvente av forsterkninger.

– Fienden har ikke utført offensive handlinger i retning Izium, het det i en kunngjøring fra generalstaben, der det samtidig ble opplyst at de russiske artilleriangrepene rett nok fortsatte.

Ifølge den ukrainske forsvarsledelsen er det imidlertid bare et tidsspørsmål før den russiske framrykkingen fortsetter.

– To taktiske bataljoner og to rakettdivisjoner er sendt til Izium fra Belgorod-regionen på russisk side av grensa, heter det i kunngjøringen.

Evakuering

Fredag ble det gjort nye forsøk på å evakuere sivile fra det beleirede Azov-stålverket i havnebyen Mariupol, men det er ikke kjent om dette lyktes.

Russiske styrker kontrollerer nå byen, men et ukjent antall soldater og sivile har forskanset seg i et stort nettverk av underjordiske tunneler under stålverket.

Et forsøk på evakuering torsdag ble avbrutt, ifølge ukrainske myndigheter fordi russiske styrker angrep et feltsykehus ved stålverket. Det er ikke bekreftet fra annet hold.

Fremmedkrigere

Det skal også befinne seg fremmedkrigere ved stålverket, men det er ikke kjent hvor mange eller hvilken nasjonalitet de har.

Flere fremmedkrigere er drept de siste dagene, blant dem den 22 år gamle amerikaneren Willy Joseph Cancel. Han ble ifølge familien drept mandag, men det er ikke kjent hvor.

En dansk 25-åring skal ha blitt drept i byen Mykolajiv sør i Ukraina for to dager siden, og britiske myndigheter har bekreftet at en britisk fremmedkriger ble drept denne uka. En annen brite som kjempet sammen med ukrainske styrker, er meldt savnet.

Tatt til fange

Fredag ble to britiske hjelpearbeidere tatt til fange av russiske styrker i Zaporizjzja, anklaget for å være spioner.

Paul Urey og Dylan Healy jobbet ifølge familiene som frivillige for Presidium Network og var på vei for å hjelpe internt fordrevne kvinner og barn da de ble stanset av russiske soldater.

Fire lokalt ansatte i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) holdes også fanget av russisk-støttede separatister i Donbas i Øst-Ukraina.

OSSE kunngjorde fredag at de etter åtte års nærvær trekker sine siste ansatte ut av landet, etter at Russland har lagt ned veto mot videreføring av oppdraget.

Frykter å bli glemt

Zelenskyj medgir i Time-intervjuet at han frykter at omverdenen etter hvert skal gå lei av krigen i Ukraina.

– Folk ser denne krigen på Instagram, i sosiale medier. Når de blir lei, scroller de bare alt bort. Det er menneskets natur. Skrekk får oss til å lukke øynene. Det er mye blod. Det er mye følelser, sier han.

Frykten for at krigen skal bli glemt, bekymrer den ukrainske presidenten nesten like mye som de russiske bombene, sier han.