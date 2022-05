Sveriges regjering godkjenner kraftig opprustning på Gotland

NTB

1,6 milliarder svenske kroner skal brukes til å modernisere den militære infrastrukturen på øya Gotland, varsler den svenske regjeringen fredag.

Blant annet skal Fortifikationsverket bruke pengene til å bygge et servicesenter for soldatenes personlige utrustning, en kaserne for vernepliktige, og et nytt helsesenter. Summen tilsvarer drøyt 1,5 milliarder norske kroner.

I tillegg skal man bygge en ny spisesal og ulike anlegg for stridsvogner og andre kjøretøy. Byggeprosjektene skal stå ferdig i løpet av 2026.

– Dette gjør at vi kan øke den militære kapasiteten slik dagens verdenssituasjon krever. Bare noe så enkelt som at vi får en ny spisesal og en ordentlig kaserne kommer til å bidra til at vi kan øke antallet vernepliktige, sier sjefen for regimentet P 18, Magnus Frykvall på et pressetreff.