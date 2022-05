– Jeg tror Russland angrer på at de gikk til krig, sier Per Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

Nupis militærrådgiver Per Erik Solli tror Russland angrer på at de gikk til krig mot Ukraina.

Det er nå over to måneder siden Russland invaderte Ukraina, og siden har det pågått harde kamper. Lite tyder på at krigen er over med det første. Sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll, sier til VG at krigen kan bli langvarig.

Russland konsentrerer nå krigsinnsatsen øst i Ukraina, der de rykker fram i den industritunge Donbas-regionen.

– Hvis de klarer å ta hele Donbas kan de erklære det som en seier. Putin vil ha Krim og Donbas før han gir seg, men det virker som at han har større ambisjoner enn dette. Det er vanskelig å se for seg at han vil gi seg, sier Bukkvoll til VG.

– Russland kommer aldri til å innrømme det

Per Erik Solli, militærrådgiver ved Norsk utenrikspolitisk institutt, tror Russland angrer på invasjonen.

– Russland er langt unna en seier, Ukraina klarer å ta tilbake enkelte områder som russerne hadde tatt over. Jeg tror de angrer på at de gikk til krig. Russland kommer aldri til å innrømme det, men de feilvurderte situasjonen, sier Solli til VG.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg uttalte torsdag at krigen kan fortsette i måneder og år, men at Nato er villig til å støtte landet så lenge det trengs.

– Vi er nødt til å forberede oss på lang sikt. Det finnes absolutt muligheter for at denne krigen vil trekke ut og vare i måneds- og årevis, sa Stoltenberg på Natos ungdomstoppmøte i Brussel.

Etterretning: Russland påført betydelige kostnader

Den russiske offensiven i Donbas har kostet dem dyrt, mener britisk etterretning.

– Kampene har vært særlig harde rundt Lysytsjansk og Sievjerodonetsk, og det er gjort forsøk på framrykking sør for Izium mot Slavjansk, konstaterer de.

– Som følge av kraftig ukrainsk motstand har Russlands territorielle gevinst vært begrenset, og de russiske styrkene er påført betydelige kostnader, heter det videre.