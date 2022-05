Ukrainas ambassade bekrefter at danske er drept i Ukraina

NTB

Ukrainas ambassade i Danmark har bekreftet at en 25 år gammel dansk mann har blitt drept i Ukraina.

Ambassaden bekrefter fredag opplysningen til Jyllands-Posten. Dansk TV2 meldte torsdag om at den 25 år gamle fremmedkrigeren ble drept i et angrep i byen Mykolajiv for tre dager siden.

Jyllands-Posten skriver at det er det første kjente dødsfallet blant danskene som har reist til Ukraina for å kjempe mot Russland. Det er ikke kjent i hvilken sammenheng dansken skal ha blitt drept.

Det danske utenriksdepartementet har ennå ikke bekreftet dødsfallet, men har uttalt til Ritzau at de er i dialog med ukrainske myndigheter for å undersøke om opplysningene stemmer.