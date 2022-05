Russland bekrefter angrep mot Kyiv under FN-sjefens besøk

Eksplosjonene rystet Kyiv kort tid etter at António Guterres (t.v.) hadde møtt pressen sammen Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Den ukrainske presidentens pressekontor / AP / NTB

NTB

En journalist og produsent for Radio Liberty ble drept i torsdagens russiske angrep mot Kyiv mens FNs generalsekretær António Guterres besøkte byen.

Russland bekrefter fredag at de gjennomførte et rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden under FN-sjefens besøk.

– Langtrekkende presisjonsraketter har ødelagt produksjonsanlegget til rakett- og romfartsbedriften Artem i Kyiv, opplyste det russiske forsvarsdepartementet.

Ifølge Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko ble en boligblokk truffet under angrepet, og en person ble funnet død i ruinene.

Radio Liberty opplyser at det var en av deres journalister som ble drept i angrepet.

– Radio Libertys journalist og produsent Vera Gyrytsj døde som følge av at en russisk rakett traff huset der hun bodde i Kyiv. Angrepet fant sted 28. april, heter det i en kunngjøring fra radiostasjonens ukrainske tjeneste, Svoboda Radio.

FNs generalsekretær António Guterres var på besøk hos Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bare kilometer unna da angrepet fant sted.

– Dette sier mye om det russiske lederskapets forsøk på å ydmyke FN og alt organisasjonen står for, sier Zelenskyj.