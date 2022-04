Amerikansk soldat drept i Ukraina

NTB

En tidligere amerikansk marinesoldat er drept i Ukraina, opplyser familien hans til CNN.

22 år gamle Willy Joseph Cancel ble drept mandag mens han kjempet sammen med ukrainske styrker, forteller moren til kanalen.

Han var soldat der for en privat styrke og ble betalt for å kjempe i krigen, sier moren. 22-åringen sluttet seg til hæren like før krigen begynte i slutten av februar.

– Han ønsket å dra dit fordi han trodde på hva Ukraina kjempet for, sier moren. Ifølge hun fløy han til Polen 12. mars og dro inn i Ukraina 12. eller 13. mars. Gruppa han kjempet sammen med var folk fra mange forskjellige land, ifølge moren.

Liket hans er ikke funnet. Han etterlater seg et sju måneder gammel barn og en kone, sier moren.