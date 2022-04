Canada fjerner restriksjoner for homofile menn som vil gi blod

Canadas regjering fjerner restriksjoner for å gi blod som var rettet spesifikt mot homofile menn. På høy tid, mener statsminister Justin Trudeau. Foto: Peter Power / The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Homofile menn trenger ikke lenger å vente til det har gått tre måneder siden siste samleie før de kan gi blod i Canada.

Canadiske helsemyndigheter fjernet ordningen torsdag. Statsminister Justin Trudeau sier det er «gode nyheter for alle canadiere», men at det har tatt for lang tid.

Trudeau sa videre at regelen burde vært droppet for 10–15 år siden, men at forskningen som kunne vise at det er trygt, ikke har blitt satt i gang under tidligere regjeringer.

Ifølge ham har regjeringen brukt 5 millioner canadiske dollar, knappe 37 millioner kroner etter dagens kurs, på forskning om sikkerhetsaspektene ved å endre reglene. Flere rapporter viser at «blodforsyningen vår fortsatt vil være trygg», sa Trudeau.

Helsemyndighetene ble av landets blodbanker bedt om å tillate at spørsmål om kjønn og seksualitet ble fjernet fra spørreskjemaene. I stedet skal undersøkelsen basere seg på sex med høyere risiko for infeksjoner, for eksempel hiv.

Framover vil folk bli spurt om de har hatt nye eller flere partnere de siste månedene, uavhengig av kjønn og legning. Folk som så oppgir at de har hatt sex med høyere risiko, eksempelvis analsex, må vente tre måneder før de får gi blod.

I Norge må homofile menn vente i tolv måneder etter samleie for å kunne gi blod. For kvinner som har hatt sex med menn som har hatt sex med menn, er karantenetiden minimum seks måneder, ifølge Røde Kors.