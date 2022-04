EU-topp: Rwanda-plan kan koste Danmark plassen i Dublin-samarbeidet

Den danske regjeringens plan om å sende asylsøkere til mottak i Rwanda er «egoistisk» og kan i ytterste konsekvens sørge for at de blir utestengt fra Dublin-samarbeidet, ifølge EUs innenrikskommissær Ylva Johansson. Foto: Kenzo Tribouillard / Pool Photo via AP / NTB

Les mer

Lukk