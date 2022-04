IS tar på seg ansvaret for angrep mot minibusser i Mazar-e-Sharif

En såret mann får behandling på sykehus etter bombeangrepet i Mazar-e-Sharif i Afghanistan torsdag. Den ytterliggående islamistgruppa IS har tatt på seg ansvaret for angrepet, der minst ni personer ble drept. Foto: AP / NTB

NTB

Minst ni mennesker ble drept i bombeangrep mot to minibusser i Mazar-e-Sharif nord i Afghanistan torsdag. Den ytterliggående islamistgruppa IS sier de sto bak.

– Angrepene ser ut til å være rettet mot sjiamuslimske passasjerer, sier talsmann Asif Waziri i politiet i Balkh-provinsen til nyhetsbyrået AFP.

13 mennesker ble såret i eksplosjonene, som skjedde med få minutters mellomrom i to ulike distrikter i byen i ettermiddagsrushet.

Den lokale grenen til den ytterliggående islamistgruppa IS, ISKP, har tatt på seg ansvaret for angrepet. ISKP hevder at 30 personer ble rammet.

Det har vært en rekke angrep rettet mot religiøse minoriteter i Afghanistan den siste tiden.

– Afghanistans fiender skaper spenninger og splittelse blant vårt folk, sier Waziri.

22. april ble minst tolv mennesker drept da en bombe rammet en sjiamuslimsk moské i Mazar-e-Sharif. IS tok på seg ansvaret for også dette angrepet i byen, der norske styrker i sin tid var stasjonert.

Dagen før ble 33 mennesker drept i et angrep mot en moské og en religiøs skole i Kunduz i Nord-Afghanistan. Blant ofrene var flere barn.

Det har også vært flere angrep mot hazara-minoriteten i hovedstaden Kabul. Tirsdag ble dessuten fem hazaraer skutt og drept av uidentifiserte gjerningsmenn i Samangan-provinsen.

Selv om Taliban, som forfekter en fundamentalistisk tolkning av Koranen, gjenerobret makten i Afghanistan i august, har mer ytterliggående sunnimuslimske grupper fortsatt å angripe landets religiøse og etniske minoriteter.