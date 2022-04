Sveriges statsminister avviser krav om Nato-folkeavstemning

Magdalena Andersson synes en folkeavstemning om Nato-medlemskap er en dårlig idé. Hun viser til at det berører sider ved rikets sikkerhet som ikke kan diskuteres offentlig.

NTB

Sveriges statsminister har lite til overs for Vänsterpartiets krav om folkeavstemning om svensk Nato-medlemskap. – En dårlig idé, sier Magdalena Andersson.

Vänsterpartiet er imot at Sverige blir medlem av Nato, men leder Nooshi Dadgostar er villig til å bøye seg for folkeviljen.

– Dette må skje med en meget bred forankring, det er et meget, meget stort spørsmål som må møtes av velgerne. Hvis det svenske folket deretter vil bli med, kommer vi selvfølgelig til å akseptere det, sier Dadgostar til Sveriges Radio.

Spørsmålet om Nato-medlemskap er blitt høyaktuelt etter at Russland invaderte Ukraina.

Ingen andre partier har så langt tatt til orde for en folkeavstemning, og regjeringen avviser kravet fra.

– Jeg synes det er en dårlig idé, av flere grunner. Dette er ikke et spørsmål som egner seg for folkeavstemning, sier Magdalena Andersson. En grunn hun trekker fram, er at spørsmålet berører hemmeligstemplet informasjon, blant annet om rikets sikkerhet, som ikke kan debatteres offentlig.

Utenriksminister Ann Linde støtter sin sjef og sier en folkeavstemning polariserer og river opp sår i befolkningen. Den vil også være en gyllen anledning for dem som ønsker å spre desinformasjon, mener Linde.