Russland innfører rubler i okkuperte regioner

NTB

Fra og med 1. mai skal de ukrainske områdene som er blitt okkupert siden 24. februar, gå over til å bruke russiske rubler, ifølge en russisk administrator.

Det er nestleder for den såkalte sivil-militære administrasjonen i Kherson-regionen, Kirill Stremousov, som uttaler dette til det russiske statlige nyhetsbyrået RIA Novosti torsdag.

Fra 1. mai innledes en fire måneder lang overgangsperiode, der russerne godkjenner bruk av både russiske rubler og ukrainske hryvnjaer. Deretter er det kun førstnevnte som vil bli godtatt.

Stremousov sier også at det er «uaktuelt» at Kherson går tilbake til «nazi-Ukraina». Han gjentar den russiske påstanden om at Ukraina styres av nazister, en påstand landet har kommet med flere ganger uten å komme med bevis.

Uttalelsene går imot tidligere påstander fra Russland om at de ikke planlegger å okkupere områder de har inntatt, på permanent basis. Samtidig har ikke uttalelsen blitt bekreftet av andre russiske myndighetspersoner.