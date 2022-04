Vladimir Putin med kraftig advarsel – varsler lynrask respons

– Vi har alle verktøyene for dette, sier den russiske presidenten.

Onsdag holdt Russlands president Vladimir Putin en tale i St. Petersburg, og presidenten kom med en ny, kraftig advarsel til land som eventuelt skulle blande seg inn i krigen i Ukraina.

Hvis noen land bryter inn i Russlands militære operasjon i Ukraina, vil Russland svare med en «lynrask respons», advarte Putin ifølge The Moscow Times, som siterer nyhetsbyrået AFP.

– Hvis noen tar sikte på å gripe inn i de aktuelle hendelsene fra utsiden og skaper uakseptable trusler for oss som er strategiske av natur, bør de vite at vår respons vil være lynrask, sa Russlands president.

Putin: – Jeg vil at alle skal vite det

Videre sa Putin at det russiske militæret ikke vil nøle med med å ta i bruk det mest moderne våpenet.

– Vi har alle verktøyene for dette, som ingen andre kan skryte av å ha. Vi vil ikke skryte av det, vi vil bruke dem, om nødvendig. Og jeg vil at alle skal vite det.

Kort tid etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar, økte de sin egen atomberedskap. Siden har Putin-regimet nevnt atomvåpen i trusler mot Vesten.

Ekspert: Ikke økt sannsynlighet for russisk bruk av atomvåpen

Sjef ved Conflict Studies Research Centre, Keir Giles, mener det er andre tilnærminger som er langt mer sannsynlige og effektive for å skape frykt lokalt.

– Hvorfor bruke atomvåpen hvis bare trusselen om å bruke dem oppnår ønsket resultat. Jeg tror ikke umiddelbart at sannsynligheten for at Russland bruker atomvåpen har økt de siste månedene, sier han til danske BT.

Tidligere denne uken uttalte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at det var en fare for tredje verdenskrig.

– Faren er alvorlig, den er reell, det går ikke an å undervurdere den, sa Lavrov mandag i et intervju sendt på russisk TV.