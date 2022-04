Zelenskyj: Krigen har kostet Ukraina 600 milliarder dollar

NTB

Krigen har nå kostet Ukraina 600 milliarder dollar, sa president Volodymyr Zelenskyj til lokale og regionale myndigheter onsdag.

De møttes for å snakke om hvordan landet skal bygges opp igjen når krigen en gang tar slutt, skriver The Guardian. Beløpet tilsvarer godt over 5.600 milliarder kroner i dagens kurs.

– Det foreløpige estimatet over Ukrainas tap fra krigen når 600 milliarder i dag. Over 32 million kvadratmeter med boligområder, over 1.500 utdanningslokaler og over 350 medisinske bygg har blitt ødelagt eller skadd, sa Zelenskyj.

Videre sier han at også infrastrukturen har fått store skader. Rundt 2.500 kilometer med vei og nesten 300 bruer er skadd eller ødelagt, ifølge Zelenskyj.

– Og det er ikke bare statistikk. Dette er Mariupol, dette er Volnovakha, dette er Okhtyrka, dette er Tsjernihiv, dette er Borodjanka og titalls og titalls av våre byer og landsbyer, sa Zelenskyj videre.