Mali forbyr franske medier

Forholdet mellom Frankrike og militærregjeringen i Mali, som ledes av oberst Assimi Goïta, forverres stadig. Nå forbys de franske kringkasterne RFI og France 24 i Mali. De er to av landets mest populære radiokanaler. Foto: AP / NTB

NTB

De franske kringkasterne RFI og France 24 forbys i Mali. De er to av de mest populære radiokanalene i landet.

I en uttalelse fra maliske kommunikasjonsmyndigheter heter det at de to kanalene er utestengt fra abonnementstjenestene til alle distributører, medieplattformer og telefonoperatører. Avgjørelsen er endelig, heter det videre.

Malis regjering oppfordres videre til å implementere forbudet. I så fall blir det første gang maliske myndigheter fratar lisensen til utenlandske medier i landet.

De to kringkasterne ble midlertidig tatt av lufta i mars. Da anklaget militærjuntaen, som kuppet makten i landet i mai i fjor, kringkasterne for å komme med falske anklager om at regjeringshæren i landet begår overgrep.

Juntaen «avviser kategorisk disse falske anklagene mot Malis modige regjeringsstyrker», sa en talsmann, oberst Abdoulaye Maiga.

Den statlige, franske medieorganisasjonen France Médias Monde, som driver de to kringkasterne, sier de vil bruke alle virkemidler for å fortsette å distribuere nyheter i landet.

– Vi vil fortsette å dekke nyheter i Mali som er av interesse for hele Afrika og resten av verden. Alle tekniske løsninger vil tas i bruk for å gjøre innholdet vårt tilgjengelig for maliere, skriver organisasjonen.

Forholdet mellom de to landene har forverret seg kraftig, samtidig som Frankrike har begynt å trekke ut soldater de har hatt utstasjonert i Mali siden 2013, da de hjalp til å bekjempe islamister nord i landet.