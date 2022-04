Advarer Putin om Moldova: – De vil nok alle dø om de prøver

Ukraina-krigens forferdeligheter nærmer seg Moldova, men eksperter beskriver Russland og Putins planer som lite gjennomførbare.

Det lille landet Moldova ligger klemt mellom krigsherjede Ukraina og Nato-landet Romania. Siden krigen brøt ut i Ukraina, har de nervøst fulgt krigen. Engstelige for at de står for tur. I starten av mars 2022 leverte moldovske myndigheter inn sin formelle søknad om å bli medlem av EU.

Russland har for tiden styrker utplassert i den ikke-anerkjente utbryterregionen Transnistria, en tynn landstripe langs grensen til Ukraina, som ligger på det FN definerer som moldovsk territorium. Den russiske tilstedeværelsen strekker seg tilbake til 1992, da Russland gikk inn og støttet de prorussiske separatistene i området.

– Vil nok dø om de prøver

Tormod Heier ved Forsvarets høgskole har vanskelig for å tro at Russland vil invadere Moldova. Les mer Lukk

Forrige uke sa den russiske generalen Rustam Minnekajev at Russland har som mål å ta kontroll over hele den ukrainske kysten og opprette en «korridor» til Transnistria. Flere militære eksperter har advart om at disse planene, om de skulle eksistere, er lite gjennomførbare i nærmeste fremtid grunnet logistiske utfordringer nå som Kremls konsentrasjon av menn og utstyr befinner seg øst i Ukraina.

– Sjansene for at Russland bryter gjennom og kjemper seg fra Odessa til Transnistria er små. De vil nok alle dø om de prøver, sier militæranalytiker Sam Cranny-Evans ved Royal United Services Institute for Defence and Security Studies ifølge The Moscow Times.

Dersom Russland skulle fremtvinge en ny landkorridor fra Kherson nord for Odessa til Transnistria, vil Russland ifølge oberstløytnant og professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole fullstendig isolere Ukrainas varetilførsel fra sjøveien.

– Men jeg tror ikke de har militær kapasitet til en så omfattende operasjon, sier Heier til ABC Nyheter.

Rammet av eksplosjoner

Tirsdag denne uken ble to radiomaster i Transnistria rammet av eksplosjoner, ifølge de lokale prorussiske myndighetene i regionen. Mastene i byen Maiac skal ha blitt brukt til å kringkaste russiske sendinger. Myndighetene anklaget Kyiv for å stå bak angrepene, noe Ukrainske myndigheter har avvist.

Transnistrias sikkerhetsdepartement ble angivelig også rammet av et granatangrep mandag. Bygningen fikk skader, men ingen mennesker skal ha blitt såret.

– Russland ønsker å destabilisere Transnistria-regionen og antyder at Moldova bør vente «gjester», skriver president Volodymyr Zelenskyjs nære rådgiver Mykhailo Podoljak i en Twitter-melding.

Samtidig uttaler den ukrainske generalstaben at de russiske styrkene i området er satt i kampberedskap, og at separatistenes sikkerhetsstyrker også har økt beredskapen.

Les også: Moldovas president oppfordrer til ro etter eksplosjoner og angrep

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Bygningen til sikkerhetsdepartementet i utbryterregionen Transnistria skal ha blitt rammet av et granatangrep mandag kveld. Bygningen fikk skader, men ingen mennesker skal ha blitt såret. Les mer Lukk

Putin vil skape usikkerhet

Tormod Heier ved Forsvarets høgskole har vanskelig for å tro at Russland vil starte en storslått invasjon av Moldova.

– Hvorfor skulle de gjøre det? spør han.

– Det vil virke veldig rart om Russland, som allerede står til knes i en ukrainsk hengemyr i Donbas skulle åpne et nytt frontavsnitt langt unna der hovedstyrken befinner seg. De russiske luft- og landstyrkene har mer enn nok å gape over i øst, og er dessuten nokså svekket etter to måneder med intense kamper, sier Heier.

Han mener dette kun vil føre til at russerne får nok et krigsteater å forholde seg til, som ikke har noen forbindelse med de operasjonene som foregår i Sør- og Øst-Ukraina.

Heier tror heller dette er et russisk forsøk på å skape usikkerhet hos ukrainske myndigheter om hva som skjer vest i landet.

– En mulig russisk intensjon kan være at en destabilisering i Transnistria vil kunne fremtvinge mer ukrainsk oppmerksomhet på flere frontavsnitt samtidig. Dette vil i så fall kunne eksponere ukrainske styrker for en klassisk samtidighetsproblematikk. Myndighetene i Kyiv tvinges til både å forholde seg til den eksistensielle trusselen i Donbas, og samtidig ha et øye til en potensiell sikkerhetsrisiko i vest. Dette vil legge ytterligere stein til byrden på myndighetene i Kyiv og deres militære styrker, sier han.

Eksperter: Derfor vil Putin tape krigen mot Ukraina

Ingen tro på Transnistrias anklager

Transnistria har anklaget Kyiv for å stå bak eksplosjonene på de to radiomastene tirsdag, noe ukrainske myndigheter har avvist. Heier avskriver ikke muligheten for at Ukraina står bak, men er usikker på hvorfor det skulle vært i ukrainsk interesse.

Han mener et ukrainsk angrep ville innebåret en ny konflikt helt vest i landet, som vil spre ukrainske ressurser, og gjøre det vanskeligere for Ukraina å kraftsamle ressurser der de trenger dem mest.

– Ukrainas interesse vil nok være å opprettholde stabilitet i så mange deler av landet som mulig, slik at de territorielle styrkene kan konsentrere innsatsen i de landsdelene der trusselen er størst.