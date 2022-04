Ukrainas forsvarsminister: De neste ukene blir ekstremt vanskelige

NTB

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov mener landet står overfor noen ekstremt vanskelige uker. Han advarer mot store ødeleggelser fra russiske styrker.

– Noen ekstremt vanskelige uker ligger foran oss. Russland har allerede samlet styrker til en storstilt offensiv i det østlige Ukraina, skriver Reznikov på Facebook.

Han la til at han tror Russland vil prøve å påføre Ukraina så mye smerte som mulig den kommende tiden. Reznikov advarte om ødeleggelser og smertefulle tap.

– Den kommende tiden vil vi trenge all vår motstandskraft, skriver han.

Russland har lagt om offensiven sin i Ukraina til den østlige delen av landet. Ukrainske myndigheter har innrømmet at Russland har oppnådd fremgang i øst, og at styrkene deres har tatt kontroll over en rekke landsbyer i Donbas-regionen.