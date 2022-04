FNs generalsekretær er i Kyiv

NTB

FNs generalsekretær António Guterres har ankommet Kyiv for samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og utenriksminister Dmytro Kuleba.

Det er også planlagt at Guterres skal besøke et ennå ikke avslørt sted utenfor den ukrainske hovedstaden torsdag.

Som under Guterres' besøk i Moskva denne uken kommer trolig et av hovedtemaene for samtalene være situasjonen i den ukrainske havnebyen Mariupol, der ukrainske styrker og sivile er omringet av russiske styrker.

Guterres besøkte Russlands president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov i Moskva og reiste deretter med tog fra Polen til Kyiv.