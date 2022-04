EU om russisk gasskutt: Vil ikke splitte oss

En arbeider ved et anlegg i Hviterussland knyttet til gassrørledningen Jamal-Europa. Den frakter gass til Polen – og videre til Tyskland.

Russland har kuttet leveransene av naturgass til Nato-landene Polen og Bulgaria. – Vi er forberedt, forsikrer EU.

Som ventet ble kranene stengt onsdag morgen. Begrunnelsen til den russiske energigiganten Gazprom er at Polen og Bulgaria har nektet å betale for gassen i rubler. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen forsikret i en uttalelse onsdag ettermiddag at nabolandene nå forsyner Polen og Bulgaria med gass.

Gassprisene gikk rett til værs da gass-stansen ble varslet tirsdag. Prisene i Europa hadde morgenen etter steget 24 prosent, før de deretter gikk noe ned igjen, ifølge Bloomberg.

Von der Leyen kaller Russlands beslutning et forsøk på utpressing.

– Det er ingen overraskelse at Kreml bruker fossile energikilder til å forsøke å utpresse oss.

EU vil komme med en koordinert respons, ifølge EU-kommisjonens leder. Hun forsikrer landene som er berørt, om at unionen står samlet.

– Kreml har igjen mislyktes med sine planer om å skape splittelse blant medlemslandene, sier von der Leyen.

– Uvennlige land

Tross krigen i Ukraina, Vestens sanksjoner og våpenleveranser til ukrainske styrker har Russlands salg av gass til EU inntil nå gått omtrent som normalt.

Men Vladimir Putin har siden slutten av mars krevd at «uvennlige land» må betale for gassen i rubler.

Russland har lenge vært den største eksportøren av naturgass til EU. Norge ligger på andre plass – men har ikke kapasitet til å levere veldig mye mer.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mener Russlands gasskutt gjør at Norge får en enda viktigere rolle som gassprodusent.

– Det betyr at Norges posisjon som en stabil, forutsigbar og langsiktig leverandør av energi til det europeiske markedet bare blir enda viktigere, sier Aasland til NTB.

Hvis Polen og Bulgaria går med på å betale i rubler, vil leveransene bli gjenopptatt, ifølge Gazprom. Samtidig advares landene mot å forsøke å få tilgang på gass som er ment for andre europeiske kunder.

Vladimir Putin og Gazprom-sjef Alexei Miller.

– Pistol mot hodet

Som følge av krigen i Ukraina har EU-landene tatt grep for raskt å bli mindre avhengige av russisk gass.

Parallelt med forsøkene på å kutte i kjøp av russisk gass, har det vært bekymring for at russerne skal stenge kranene fullstendig. I forkant av Russlands invasjon fikk EU hjelp fra USA til å finne alternative gassleverandører.

Myndighetene i Polen mener de er godt forberedt på den russiske gass-stansen som nå er blitt en realitet.

– Vi vil håndtere denne utpressingen, denne pistolen rettet mot hodet, på en slik måte at det ikke påvirker polakkene, sier statsminister Mateusz Morawiecki.

Han sier Polen fra og med høsten vil klare seg uten russisk gass.

Polen håper å erstatte russisk gass med økte leveranser fra Norge gjennom en ny rørledning. Bildet av en plattform på Sleipner-feltet i Nordsjøen, der det produseres store mengder gass, ble tatt i 2009.

Nytt rør til Norge

En ny gassrørledning mellom Polen og Norge skal etter planen være klar tidligst i oktober.

– Innen slutten av året vil det kunne gi betydelig gass til Polen, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter et møte med Morawiecki i Oslo i begynnelsen av mars.

Om Russland også vil kutte leveransene til andre EU-land som nekter å betale med rubler, er ikke kjent. I så fall kan det komme nye, kraftige prishopp.

Nyhetsbyrået AP skriver at det så langt bare er Ungarn som har gått med på å betale med rubler. Men nyhetsbyrået Bloomberg melder at flere europeiske aktører har gjort dette – uten at det er blitt offentlig kjent.

– Å betale for gassleveranser i rubler er et brudd på EUs sanksjoner, med mindre det står i kontrakten. 97 prosent av EUs gasskontrakter sier at betalinger skal skje i euro eller dollar, sier von der Leyen.

Hun sier Russlands krav om rubelbetaling er unilateralt og et kontraktsbrudd, og at selskap bør ikke gå med på dette kravet.

Fire europeiske gasskjøpere har betalt med rubler, ifølge en kilde som står Gazprom nær. Kilden sier også at Russland neppe vil kutte gassleveransene til flere land før i andre halvdel av mai.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen mener Russland forsøker seg på gass-utpressing. Hun sier EU er forberedt, og at møte i unionens gasskoordinerings-gruppe pågikk onsdag formiddag. Bildet ble tatt under en pressekonferanse i Ukrainas hovedstad Kyiv 8. april.

– Grovt brudd

Putins rubel-krav er trolig et forsøk på å styrke den russiske valutaen. Den svekket seg kraftig da Russland invaderte Ukraina og Vesten innførte omfattende sanksjoner. Deretter gikk rubelkursen opp igjen.

Bulgarias statsminister Kiril Petkov raser mot Russlands gasskutt og kaller det en form for utpressing.

– Det er et grovt kontraktsbrudd og utpressing. Vi overgir oss ikke for den typen kriminelt spill, sier Petkov.

Hele 90 prosent av Bulgarias gassbehov er blitt dekket av Russland. For Polen er den tilsvarende andelen 45 prosent.

Polen har imidlertid store mengder gass lagret. Dessuten synker gassforbruket når det går mot sommer og det blir mindre behov for oppvarming.

Etter Russlands invasjon av Ukraina er Polen blitt et viktig transittland for vestlige våpenleveranser til Ukraina. Bulgaria har støttet sanksjonene mot Russland, men vegret seg for å sende våpen til Ukraina.