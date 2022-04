Svensk sikkerhetspoliti advarer om russisk påvirkning før Nato-vedtak

NTB

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo advarer om at Russland kan forsøke å påvirke medier, opinion og politikere før Sverige avgjør om de skal bli med i Nato.

Det sa Säpo -sjef Charlotte von Essen under et felles møte med sjefene for de finske og norske sikkerhetstjenestene onsdag.

– Russland kan i øyeblikket anses å ha et begrenset tidsrom for å påvirke Sveriges beslutninger i Nato-spørsmålet. Hvordan slik russisk påvirkning kan se ut er vanskelig å forutsi, men det kan tenkes å skje på mange ulike arenaer samtidig for å påvirke medier, opinion og beslutningstakere, sier von Essen.

Hun påpeker at Russland har vist at de er villige til å bruke militære maktmidler og krig for å tvinge andre land til å underkaste seg deres vilje, og at det er noe Sverige må forholde seg til.