EU forbereder seg på coronahøsten

NTB

EU-kommisjonen oppfordrer medlemsland til å trappe opp vaksineringen i påvente av influensasesongen.

Kommisjonen la onsdag fram sin plan for den neste, og mindre akutte fasen av coronapandemien.

Der oppfordres EUs medlemsland til å få fart på vaksineringen og distribueringen av oppfriskningsdoser til de som trenger det mens smittetallene fortsatt er lave, og før influensasesongen setter inn.

Samtidig kunngjorde kommisjonen at det vil lyses ut et anbud for å sikre tilstrekkelig kapasitet til fremtidig produksjon av mRNA-, protein- og vektorbaserte vaksiner.

– Vi går inn i ny fase av pandemien, når vi går fra krisemodus til en mer bærekraftig håndtering av covid-19. Likevel må vi være på vakt. Smittetallene er fortsatt høye i EU og mange mennesker dør fortsatt av covid-19 over hele verden. Dessuten kan nye varianter dukke opp og spre seg raskt. Men vi vet veien videre, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.