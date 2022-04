Ukraina: Russiske styrker har inntatt flere landsbyer i øst

NTB

Ukrainas forsvarsdepartement opplyser at russiske styrker har rykket dypere inn på ukrainsk territorium og inntatt flere landsbyer øst i landet.

Framrykkingen er en del av Russlands uttalte mål om å ta kontroll over Donbas-regionen, som blant annet består av fylkene Luhansk og Donetsk.

Russland erklærte begge fylkene for uavhengige republikker, stikk i strid med folkeretten, før landet gikk til krig mot Ukraina 24. februar.

To av landsbyene, Velyka Komysjuvakha and Zavodyj, ligger i Kharkiv fylke vest for Luhansk, mens de to andre, Zaritsjne and Novotosjkivske, ligger i Donetsk.