Dronevideo viser russiske styrker i Butsja

NTB

Droneopptak viser russiske styrker og militære kjøretøy på en gate i Butsja i mars, nær sivile drepte, melder CNN.

CNN har fått tilgang til to opptak fra en drone og har fått videoene geolokalisert og verifisert. Opptakene er fra 12. og 13. mars. Av hensyn til sikkerheten til personen som sto bak opptakene, kan ikke CNN navngi vedkommende, melder kanalen.

Det første opptaket viser at et russisk militærkjøretøy står i et veikryss 13. mars. CNN har identifisert tre døde personer i en gate like ved kjøretøyet. De tre likene er de samme som kan sees på en video datert 1. april, og fra satellittbilder som det private amerikanske selskapet Maxar Technologies tok 18. mars.

Det andre opptaket viser et annet russisk militærkjøretøy som kjører lenger unna i gaten, i retning likene.

Russiske soldater kan sees på et av opptakene der de befinner seg rundt et militært kjøretøy som er parkert utenfor et hus, ikke langt unna stedet der likene ligger. Det er uklart hva de gjør ved huset.

CNN har bedt forsvarsdepartementet i Moskva om kommentarer, men har ikke fått svar.

Russlands president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov og utenriksminister Sergej Lavrov har gjentatte ganger hevdet at videoer og satellittbilder som viser lik i Butsja, er forfalsket.

Ifølge CNN er droneopptakene det første bevismaterialet fra Butsja og som viser russiske kjøretøy og styrker på oppdrag i gatene, der likene av sivile ble funnet av ukrainske styrker da Ukraina tok tilbake kontroll over byen 1. april.

Tidligere har blant annet New York Times fått verifisert satellittbilder som viser sivile drepte i gatene før russiske styrker trakk seg ut.

Bilder fra stedet har ført til internasjonale fordømmelser og anklager fra blant andre USAs president Joe Biden og Frankrikes president Emmanuel Macron om at det ble begått krigsforbrytelser der.