Zelenskyj: Russlands mål er langt mer enn bare Ukraina

Stillbilde fra den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs daglige videotale. Foto: Ukrainas presidentkontors kommunikasjonsavdeling via AP / NTB

NTB

Russlands mål går mye lenger enn den pågående krigen i Ukraina, sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i sin daglige tale.

– De russiske ledernes endelige mål er ikke bare å ta kontroll over Ukrainas territorium, men å rive i stykker hele det sentrale og østlige Europa og påføre et slag mot verdens demokrati, sier Zelenskyj i videotalen.

– Et globalt angrep mot demokrati er også et av Moskvas mål. I den frie verden har praktisk talt alle forstått at invasjonen av Ukraina bare er starten, legger han til.

Presidenten mener at fortsatte russiske angrep i Ukraina, for eksempel i Odesa-regionen sør i landet og i Donbas i øst, bare vil påføre Russland «store tap». Dette vil utløse nye sanksjonspakker fra EU og enda flere handelsrestriksjoner, mener han.

Flertallet av innbyggerne i Russland må betale prisen for det russiske lederskapets aggresjon med fattigdom, hevder Zelenskyj.