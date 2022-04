USA utlover dusør etter nettangrep

NTB

USA tilbyr dusør på 10 millioner dollar for dem som bidrar til å straffeforfølge seks russiske etterretningsfolk som mistenkes for hackerangrep i 2017.

En storjury tok ut tiltale mot de seks russerne, som er tilknyttet en militær etterretningsenhet, i oktober i fjor. Blant angrepene de mistenkes for å stå bak, er ett mot Ukrainas strømnett.

De tiltalte antas å befinne seg i Russland og vil dermed ikke bli utlevert. Likevel lover amerikanske myndigheter opptil 10 millioner dollar – rundt 90 millioner kroner – for opplysninger som kan bidra til å finne dem og stille dem for retten.

De skal ha vært med på et globalt nettangrep i 2017. Da rammet løsepengeviruset NotPetya bedrifter over hele verden, inkludert sykehus i USA. Også virksomhet i Norge ble rammet. Det er anslått at angrepet førte til kostnader på 1 milliard dollar.

Russiske myndigheter avviser anklagene mot offiserene.