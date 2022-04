Russisk gasseksport til Polen skal ha stanset

NTB

Det skal være stans i de russiske gassleveransene til Polen, melder polske medier. Detaljene er ennå uklare.

Nettstedet Onet.pl sier kilder i den polske regjeringen og det statlige gasselskapet PGNiG uoffisielt har bekreftet den russiske eksportstansen, melder BBC. Rundt 60 prosent av gassen Polen importerer, kjøpes av PGNiG fra Gazprom.

Dersom det russiske selskapet har stanset leveransene med vilje, er det ikke et umiddelbart problem for Polen. Landets lagre er 70 prosent fulle, og landet kan tære på reservene. Med sommeren for døren er også etterspørselen etter gass relativt lav.

Sky News siterer også Polsat News på det samme.

Polen planlegger å stanse importen av russisk gass innen året er omme. Da går avtalen med Gazprom ut, og en ny rørledning med norsk gass settes i drift.