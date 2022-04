EU-domstolen avviser polsk klage på opphavsrettsreform

EU-domstolen (Court of Justice of the European Union) har siden den ble opprettet i 1952 hatt som oppgave å verne om lov og rett ved fortolkningen og anvendelsen av traktatene.

NTB

Polen mener EUs regler for å beskytte opphavsretten truer ytringsfriheten, men klagen blir avvist av EU-domstolen.

– Direktivet har flere prosedyrer som beskytter retten til ytringsfrihet og informasjon til brukerne, heter det i tirsdagens kjennelse.

Avgjørelsen setter en sluttstrek for en av flere juridiske konflikter mellom Polens nasjonalistiske regjering og EU.

Direktivet ble vedtatt i 2019 og skal sikre at sosiale medier, pressen og andre publikasjoner tar ansvar for å sikre at opphavsretten blir respektert. De har blant annet plikt til å sjekke hva brukerne publiserer for å unngå lovbrudd, noe som kritikerne mener har tvunget fram innføring av opplastingsfiltre.

Reformen fikk støtte av pressen og kunstnere, men ikke av internettgigantene og internettaktivister som kjemper for at alt på nettet skal være fritt tilgjengelig og gratis.

Polen var ett av seks EU-land som var imot loven.