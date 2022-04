Biden kunngjorde sine første benådninger

President Joe Biden har for første gang benyttet seg av retten til å benåde og redusere straffen til straffedømte. Foto: AP / NTB

NTB

President Joe Biden har for første gang benyttet seg av retten til å benåde straffedømte.

Tirsdag benådet han 86 år gamle Abraham Bolden, 51 år gamle Betty Jo Bogans og 52 år gamle Dexter Jackson.

Alle de tre hadde for lengst sonet ferdig, og benådningen blir derfor mest sett på som en anerkjennelse av hva de har oppnådd etter løslatelsen.

Bolden, som er svart, jobbet for Secret Service under president John F. Kennedy og sonet flere år i fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i å ha forsøkt å selge et hemmeligstempler dokumenter. Han ble nektet anke og har i alle år hevdet sin uskyld.

Bogans sonet sju år i fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i forsøk på å distribuere det narkotiske stoffet crack i Texas i 1998.

Jackson ble dømt etter å ha innrømmet at han tillot narkotikaomsetning i billiard-hallen han drev i Georgia.

Biden kunngjorde tirsdag også at han reduserer straffene til 75 innsatte som soner straffer for ikkevoldelige narkotikaforbrytelser.