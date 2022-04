Donald Trump vil ikke tilbake til Twitter

– Jeg liker Elon Musk. Jeg liker ham veldig godt. Han er et glitrende individ, sier Donald Trump i et intervju med CNBC.

Tesla-gründer Elon Musk har kjøpt Twitter, og åpner for Donald Trumps retur til plattformen. Trump sverger heller til Truth Social.

Mandag ble det klart at Tesla-sjef og verdens rikeste mann, Elon Musk, kjøper Twitter for 44 milliarder dollar.

Musk har sagt han vil gjøre Twitter bedre enn noensinne, og har ved flere anledninger omtalt seg selv som en forkjemper for ytringsfrihet.

Tesla-gründerens oppkjøp av Twitter har fått flere til å lure på om USAs tidligere president Donald Trump nå vil vende tilbake til plattformen, ettersom Musk har brukt «styrking av ytringsfrihet» som en av begrunnelsene for å ta over plattformen.

Trump: – Jeg kommer ikke tilbake

Etter stormingen av Kongressen 6. januar 2021, ble Donald Trump utestengt fra Twitter. Twitter hevdet Donald Trump, ved å spre anklager om at presidentvalget hadde blitt stjålet fra ham, fremprovoserte de voldelige handlingene i Washington D.C.

Elon Musk har påpekt at han vil fjerne begrensningene og reglene som førte til at Donald Trump ble utestengt i 2021.

I et intervju med CNBC mandag svarte Donald Trump på spekulasjonene.

– Jeg liker Elon Musk. Jeg liker ham veldig godt. Han er et glitrende individ. Vi gjorde mye for Twitter da vi var i Det hvite hus. Jeg var svært skuffet over hvordan Twitter behandlet meg, jeg kommer ikke tilbake til Twitter, sa Trump.

Donald Trump sverger heller til sin egen plattform, Truth Social.

– Jeg er på Truth Social i løpet av uken. Prosjektet holder skjema. Vi har allerede en rekke medlemmer, sa den tidligere presidenten.

Musk åpen for å slippe til Donald Trump

Elon Musk har på sin side påpekt at han vil fjerne begrensningene og reglene som førte til at Donald Trump ble utestengt i 2021.

Etter Trump ble utestengt fra Twitter, bestemte ekspresidenten seg for å lansere sin egen app, Truth Social. Truth Social er et alternativ til Twitter, med samme prinsipp og liknende funksjoner.

Lanseringen av Truth Social 21. februar i år har tidligere blitt omtalt som en katastrofe, ettersom flere av brukerne som lastet ned appen aldri fikk tilgang til å bruke den. Hvorfor Truth Social har hatt så mye problemer har forbauset flere eksperter, men ingen har hatt svar på hva det er som har gått galt.