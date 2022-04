Tre drept i barnehage sentralt i Russland

NTB

Tre mennesker ble drept da en mann åpnet ild i en barnehage i Uljanovsk-regionen i Russland. Også gjerningsmannen er død.

– Vi kan bekrefte at det ble skutt og at det er fire døde, sier en talsperson for myndighetene i regionen til nyhetsbyrået Tass.

I tillegg ble en assistent såret.

Ifølge kilder i politiet er to barn og en lærer blant de drepte. I tillegg skal gjerningsmannen ha skutt seg selv.

Gjerningsmannen skal ifølge Russlands menneskerettighetskommissær Tatjana Moskalkova være en 26 år gammel mann fra nærområdet, som skal ha hatt psykiske problemer.

Mannen brukte en hagle som var registrert under en annen person. Også denne personen ble senere funnet død.

Uljanovsk-regionen ligger ved elva Volga, rundt 700 kilometer øst for Moskva.