Vladimir Putin vurderte å signere en fredsavtale med Ukraina – nå har han snudd

Kilder til Financial Times:

Russlands president Vladimir Putin skal ha vurdert å signere en fredsavtale med Ukraina. Flere hendelser skal nå ha gitt ham andre planer.

Financial Times skal ha vært i kontakt med tre kilder som har hatt samtaler med Vladimir Putin. Ifølge disse kildene skal Putin virkelig ha vurdert å signere en fredsavtale med Ukraina etter den russiske hæren gikk på store tap i Ukraina i mars.

Flere konkrete hendelser skal derimot ha gitt fått presidenten på andre tanker, ifølge Financial Times. Ifølge deres kilder er Putin nå oppsatt på å okkupere så mye av Ukraina som mulig.

Krigsforbryter-anklager og «Moskva»-senking

Volodymyr Zelenskyjs anklager mot Putin og Russland om krigsforbrytelser i Butsja og Mariupol skal være noe av det som fikk Putin til å snu.

Enda tyngre veier visstnok senkingen av flaggskipet «Moskva».

– Putin er imot å signere noe som helst nå. Han vurderte en fredsavtale, men han må komme ut av det som en vinner. Det gjør han ikke etter at «Moskva» sank, det var ydmykende for ham, sier en kilde til Financial Times.

Etter «Moskva» sank, har russiske myndigheter pågrepet kommandørkapteinen og viseadmiral og nestkommanderende for Svartehavsflåten, ifølge ukrainsk militær etterretning. Ukrainas innenriksdepartement har tidligere hevdet kapteinen på det russiske skipet omkom.

Tidligere sjef for Forsvarsstaben, Arne Bård Dalhaug, sier til Dagbladet at «det var et hardt slag og en ordentlig ydmykelse for Russland».

Skeptiske til Putins forhandlinger

Dalhaug tror sjansene for å oppnå fred er mye mindre nå enn de var for en måned siden.

– Begge parter tror det er mulig å bedre sin posisjon gjennom militære operasjoner. I tillegg er spørsmålet om det har blitt moralsk og etisk mindre greit å overgi områder til Russland etter krigsforbrytelsene vi har sett, sier han til Dagbladet.

Ukrainske og vestlige representanter skal ha vært skeptiske til Putin under forhandlingene med Ukraina, og har mistenkt at han kun har brukt disse som et middel til å kjøpe seg tid under krigens gang, skriver Financial Times.

Har fengslet flere militærtopper

Russlands invasjon av Ukraina har nok ikke gått like bra som Vladimir Putin hadde håpet. To måneder etter invasjonen, hevder en rekke eksperter den russiske krigsmaskinen slett ikke er så imponerende og profesjonell som man skulle tro.

Ifølge ukrainsk militær etterretning har flere russiske militærtopper blitt sparket eller fengslet for feil eller manglende fremgang på slagmarken i Ukraina.

Det skriver forskningsinstituttet Institute for the Study of War (ISW) i en rapport om krigen, publisert 22. mars.

Førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, sier til TV 2 at opplysningene i ISWs rapport ikke er usannsynlige.

– Putin sender signal om at feil og store tap ikke aksepteres, og han forventer full lydighet, sier han.