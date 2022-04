Storbritannia: By i Øst-Ukraina kan ha falt

NTB

Russiske styrker skal ha tatt kontroll over byen Kreminna i Øst-Ukraina, ifølge Storbritannias forsvarsdepartement.

Det skal ha vært gatekamper i flere dager i Kreminna, som ligger i regionen Luhansk.

Deler av denne regionen har vært kontrollert av prorussiske separatister helt siden 2014.

Situasjonen i Kreminna omtales av det britiske forsvarsdepartementet på Twitter tirsdag. Opplysningene er ikke bekreftet av andre kilder.

Departementet skriver også at kommer meldinger om harde kamper sør for Izium og at russiske styrker forsøker å rykke fram mot byene Slavjansk og Kramatorsk.