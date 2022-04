CNN: Dronevideo viser fullstendig ødelagt landsby

NTB

En landsby i Luhansk-regionen i Øst-Ukraina er fullstendig ødelagt, ifølge en dronevideo som CNN har fått verifisert.

Svært lite er igjen av den lille landsbyen Novotosjkivka, som ligger 26 kilometer sørøst for Sievjerodonetsk, viser en dronevideo som russiskstøttede separatister i Luhansk-regionen publiserte mandag.

CNN har geolokalisert videoen og bekreftet at den er ekte.

Novotosjkivka var en svært tettbygd, men liten landsby i Luhansk-provinsen, med en lengde på litt over 800 meter og en bredde på litt over 500 meter.

Kampene mellom russiske og ukrainske styrker har etterlatt landsbyen fullstendig ødelagt. Russiskstøttede separatister hevder at ukrainske styrker raserte landsbyen da de trakk seg tilbake fra stillingene sine.

Luhansk-regionens administrator Serhij Hajdaj bekrefter at ukrainske styrker hadde trukket seg ut av landsbyen, men hevder på Facebook at det er russiske styrker som ødela den ved hjelp av gjentatte luftangrep.

– Beklageligvis er det nesten ingen hus igjen i Novotosjkivka. Styrkene våre trakk seg noe tilbake, men ikke mye, fordi det ikke lenger var noe igjen å holde fast ved. Det var ingen steder de kunne fortsette å forsvare den, sier han.

Landsbyen har vært åsted for intense kamper den siste uken. Ukrainas regjering og regionadministrasjonen i Luhansk har uttalt at russiske styrker i landsbyen ble jaget ut etter gjentatte forsøk på å ta kontroll over stedet.