Ukraina: Ny massegrav funnet ved Mariupol

NTB

En ny massegrav har blitt funnet omtrent 10 kilometer nord for den ukrainske havnebyen Mariupol, ifølge byens ordfører.

Lokale myndigheter forsøker å finne ut hvor mange ofre som er begravet i massegraven, sier Mariupols ordfører Vadym Bojtsjenko.

Satellittbilder som har blitt offentliggjort de siste dagene har vist det som ser ut som massegraver i og rundt Mariupol, en by som har blitt utsatt for nesten uopphørlige angrep fra russiske styrker siden invasjonen av Ukraina startet. Mesteparten av byen ligger i ruiner og det er frykt for at et stort antall sivile har mistet livet i bombardementet.

Senest lørdag ble det publisert et satellittbilde tatt av selskapet Planet Labs som viste en massegrav utenfor landsbyen Vynohradne, øst for Mariupol. Tidligere forrige uke viste satellittbilder fra selskapet Maxar Technologies det som skal være rekke etter rekke med over 200 nygravde massegraver i byen Manhusj, vest for Mariupol.