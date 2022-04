Presset øker mot tidligere tysk statsminister med bånd til Russland

NTB

Tysklands tidligere statsminister Gerhard Schröder nekter å kutte båndene til Russland. Kritikere tar til orde for å ekskludere ham fra sosialdemokratiske SPD.

Schröder fikk mye oppmerksomhet i helgen etter et intervju med New York Times der han nok en gang nektet å ta selvkritikk for sine forretningsforbindelser til landet som for tiden fører en angrepskrig mot Ukraina.

– Det er ikke min greie, sa han til den amerikanske avisen.

Schröders parti, sosialdemokratiske SPD, er ikke fornøyd med sin tidligere ledestjerne. Leder Saskia Esken har svart bekreftende på spørsmål om hun syns Schröder bør melde seg ut, og sier de har mottatt 14 forskjellige henvendelser om å utvise ham.

– Han tjener pengene sine på å jobbe for russiske statlige virksomheter. Gerhard Schröder har i mange år vært en forretningsmann, og vi bør slutte å se på ham som en tidligere ærefull leder, en tidligere statsminister, sa hun i et radiointervju mandag.