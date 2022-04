Elon Musk kjøper Twitter – vil myke opp reglene

NTB

Tesla-sjef og verdens rikeste mann Elon Musk kjøper Twitter for 44 milliarder dollar, opplyser Twitter. Musk sier han har store ambisjoner med anskaffelsen.

– Jeg ønsker å gjøre Twitter bedre enn noensinne ved å forbedre produktet med nye funksjoner, gjøre algoritmene åpent tilgjengelige, bekjempe søppelpost-robotene og autentisere alle mennesker. Twitter har et enormt potensial, sier Musk i en pressemelding fra Twitter.

Det norske oljefondet har vært blant eierne av Twitter, som nå blir et helt privateid selskap. Kjøpesummen er på 44 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 400 milliarder kroner.

Avtalen ble rodd i land drøyt to uker etter at Musk kunngjorde at han hadde kjøpt over 9 prosent av selskapet, drøyt 73,5 millioner aksjer.

I forrige uke gikk Musk offentlig ut og sa han hadde lagt inn et bud på selskapet, noe som satte press på selskapets styre for å forhandle om et oppkjøp. Ifølge selskapet ble oppkjøpet enstemmig godkjent av styret mandag, skriver nyhetsbyrået AP.

Ivrig Twitter-bruker

Twitter er, med sine over 200 millioner brukere, noe mindre enn konkurrentene Facebook og Tiktok, men plattformen er svært populær og hyppig brukt verden over av både kjendiser, verdensledere, journalister og intellektuelle.

Musk, som ifølge Forbes er verdens rikeste mann, er også selv en ivrig Twitter-bruker.

Han har omtalt seg selv som en forkjemper for ytringsfrihet, men er også kjent for å blokkere eller rakke ned på Twitter-brukere som er uenig med ham eller stiller kritiske spørsmål.

For en drøy måned siden skrev Musk at han hadde planer om å røske opp i Twitter mens han understrekte at ytringsfrihet er vesentlig for et fungerende demokrati. I samme slengen spurte han sine 80 millioner følgere om de syntes at Twitter følger dette prinsippet, hvorpå over 70 prosent av de som valgte å svare, svarte nei.

Twitter har over 200 millioner brukere verden over og er en mye brukt plattform både av kjendiser og verdensledere. Les mer Lukk

Ytringsfrihet

En ny EU-lov kan imidlertid spenne bein på Musks visjon om total ytringsfrihet på Twitter, skriver The New York Times.

EU-landene ble lørdag nemlig enige om nye regler som øker nettgigantenes ansvar for innhold som brukerne legger ut. Målet er blant annet å forhindre hatprat og spredning av desinformasjon i sosiale medier.

Loven innebærer at Twitter og andre sosiale medier-plattformer med over 45 millioner brukere i Europa må moderere plattformene sine for å luke ut skadelig innhold, som for eksempel desinformasjon.

Kan åpne for Trump-comeback

Musk har påpekt at han vil fjerne begrensningene og reglene som førte til at USAs tidligere president Donald Trump ble utestengt fra plattformen. Årsaken til utestengelsen etter stormingen av Kongressen i januar 2021, var at Twitter da mente at den daværende presidenten oppildnet til ytterligere voldsbruk.

Trump kunngjorde i vinter sin egen sosiale medier-plattform, Truth Social, som et alternativ til Twitter med samme prinsipp og lignende funksjoner.

Musk ble nylig spurt i en TED-talk det finnes noen begrensninger på ytringsfriheten. Da svarte han at Twitter og lignende plattformer «åpenbart er knyttet til gjeldende lover i hvert enkelt land. Så det er helt klart enkelte begrensninger på ytringsfriheten i USA, og Twitter er selvsagt nødt til å følge slike lover».

Vil fjerne reklamen

Musk har den siste tiden pekt på at han ønsker å gjøre tjenesten helt fri for reklame – det til tross for at rundt 90 prosent av selskapets inntekter i fjor kom fra nettopp annonser.

Twitters mekanismer for å moderere innhold er designet for å beholde annonsørene. Disse selskapene vil være sterkt imot å fjerne modereringen av innhold, sier Brian Weiser, president i annonsørgiganten GroupM, ifølge The Wall Street Journal.

Avisen beskriver også hvordan Musk er avhengig av disse annonseinntektene for å finansiere oppkjøpet.

– Et demokratisk problem

– Det er et demokratisk problem at Musk nå blir eneeier, sier strategisk kommunikasjonsrådgiver Troels Johannessen til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

– Det låter veldig nobelt at han vil ha mer ytringsfrihet på Twitter, men det er også et problem at man som en enkelt mann kan få kontroll over det, mener han.

Johannessen tror at Twitter nå kan bli en arena med mer plass til «rabiate uttalelser».

– Noen av de politiske strømningene som hittil har blitt utelukket fra plattformen, kan muligens komme tilbake. Det vil kunne få stor betydning for Twitter på sikt, tror han.