Storbritannia: Rundt 15.000 russiske soldater drept i Ukraina

NTB

Den britiske regjeringen tror Russland har mistet rundt 15.000 soldater i Ukraina så langt.

Tallet, som er ganske likt et Nato-estimat fra slutten av mars, ble gjengitt av forsvarsminister Ben Wallace i Parlamentet mandag. Tallet lar seg ikke bekrefte fra uavhengige kilder.

Den britiske regjeringens kilder indikerer at mer enn 2.000 russiske pansrede kjøretøy er ødelagt eller erobret, sa Wallace. 530 av disse skal være stridsvogner.

Ifølge Wallace har Russland også mistet mer enn 60 kampfly og helikoptre.

Han føyde til at Russland har satt inn 120 bataljonsgrupper i Ukraina, noe som ifølge den britiske forsvarsministeren utgjør 65 prosent av landets totale infanteri. Ifølge Wallace er 25 prosent av de 120 gruppene ikke lenger kampdyktige som følge av tapene.

Ukraina har gått ut med høyere anslag av Russlands tap og hevder blant annet at 22.000 russiske soldater er drept og at 2.258 pansrede kjøretøy er ødelagt. Russiske myndigheter sa i mars at 1.351 av landets soldater var drept i det de omtaler som en «spesialoperasjon».