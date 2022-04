Aftonbladet: Sverige har fått sikkerhetsgarantier for en eventuell Nato-søknadsprosess

NTB

Sverige har fått konkrete løfter fra Storbritannia og USA om beskyttelse under søknadsprosessen til Nato, oppgir flere kilder til svenske Aftonbladet.

Det skal dreie seg om et økt militært nærvær, militærøvelser og sterk politisk støtte fra Nato-land.

– Uttalelser om at Sverige ikke vil bli beskyttet eller motta støtte under en eventuell søknadsprosess spiller i hendene på Russland, sier en regjeringskilde til avisen.

Tidligere mandag meldte svenske og finske medier om at de to landene har blitt enige om en mulig felles Nato-søknad i mai, noe som kan resultere i at Sverige og Finland blir medlemmer av forsvarsalliansen til høsten.

Regjeringen i Russland har flere ganger advart Sverige og Finland mot å bli med i Nato.