Ukrainsk par unnslapp russiske «fangeleir»: – Rene konsentrasjonsleiren

Tetyana Davydova passer på mens flere barn leker på et mottakssenter for flyktninger fra Mariupol i byen Novomoskovsk.

Oleksandr og Olena, som kun ønsker å stå frem i BBC med fornavn, unnslapp Mariupol med et nødskrik. Så havnet de i et russisk mottakssenter.

– Du klarer ikke forestille deg hvordan forholdene er. Det er rene konsentrasjonsleiren, sier 49 år gamle Oleksandr.

Han og kona Olena befant seg i Lviv da de snakket med BBC mandag, og for første gang siden krigen brøt ut føler de seg trygge.

Ekteparet er fra den hardt rammede havnebyen Mariupol, og anser seg som heldige at de klarte å rømme byen. I skrivende stund er Mariupol så godt som avskåret fra verden, og det er vanskelig å verifisere fra uavhengig hold hva som faktisk foregår i den historiske byen.

– Du risikerte å bli drept

Oleksandr og Olena er blant øyenvitnene som har kommet seg ut, og forteller om såkalte «filtreringssentre» hvor ukrainere blir anholdt og avhørt. Dersom russiske styrker mener å ha skjellig grunn til å tro at personen støtter den ukrainske regjeringen, kan livet stå i fare.

– Dersom en person ble mistenkt for å være «en ukrainsk nazist», ble de tatt til Donetsk for videre utspørring, eller drept, forteller Oleksandr til BBC.

BBC understreker at de ikke har fått verifisert informasjonen fra uavhengig hold.

En ung ukrainsk kvinne som akkurat har ankommet Polen snakker i telefonen med familien sin. Les mer Lukk

Snarrådighet kan ha berget dem

Oleksandr og Olena valgte å slette bilder, meldingslogger og anropsloggen på telefonen i frykt for at de russiske soldatene skulle konfiskere telefonene. Ifølge ekteparet ble telefonene ransaket, men da var bildet av barna deres foran et ukrainsk flagg, og potensielt sett risikable kontakter slettet fra telefonene. Det kan ha reddet dem, tror ekteparet.

Etter utspørringen ble ekteparet plassert i en bygning hvor de og flere tusen andre ble tvunget til å sove på gulvet, og dele ett bad og en vask. Oleksandr og Olena fikk beskjed om at de, etter planen, skulle få forlate senteret på buss nummer 148, men etter én uke hadde kun 20 busser forlatt området til andre ukrainske byer.

De kunne derimot ha valgt å sette seg på en av mange busser som kontinuerlig gikk til russisk territorium, men den sjansen turte ikke paret ta. Til slutt valgte paret å stole på en fremmed mann som sa seg villig til å frakte dem til Lviv i sin privatbil. Heldigvis var den fremmede personen til å stole på, og ekteparet er nå på plass i den vestukrainske byen og føler seg omsider trygg.

BBC har vært i kontakt med en rekke personer som, uavhengig av Oleksandr og Olenas historie, forteller om lignende russiske senter i områdene rundt Mariupol.