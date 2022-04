Storbritannia skal sende flere luftvernsystemer til Ukraina

NTB

Storbritannia skal sende panservogner utrustet med luftvernsystemer til Ukraina, sa forsvarsminister Ben Wallace mandag.

Ukrainske styrker har brukt Starstreak-raketter donert fra Storbritannia mot russiske styrker i over tre uker, sa Wallace til det britiske parlamentet.

– Vi skal nå gi et lite antall pansrede kjøretøyer utrustet med disse luftvernrakettene. Stormer-kjøretøyene vil forbedre de ukrainske styrkenes mulighet til å beskytte seg mot luftangrep både dag og natt, sa han.

Frykt for at konflikten skal trappes opp gjør at Nato-medlemslandene, inkludert Storbritannia, begrenser seg når det kommer til typen militært utstyr de sender til Ukraina. Wallace sa at Storbritannias bidrag så langt har bestått av blant annet 5.000 raketter til bruk mot pansrede kjøretøy, fem luftvernsystemer, over 100 raketter og 4,5 tonn plastiske eksplosiver.