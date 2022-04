Flere angrep mot viktig infrastruktur langt fra fronten i Ukraina

NTB

Russland har angrepet en rekke ukrainske jernbane- og drivstoffanlegg mandag, og traff viktig infrastruktur langt fra fronten av den østlige offensiven.

Russland angrep fem jernbanestasjoner i Ukraina mandag morgen, ifølge sjefen for landets jernbaneselskap. Fem skal være drept og 18 såret.

En rekke vestlige ledere har brukt jernbanen når de har besøkt Kyiv de siste ukene, og mandagens angrep kommer kort tid etter at USAs utenriksminister og forsvarsminister var i byen. Besøket var omgitt av stort hemmelighold, og Antony Blinken og Lloyd Austins reiserute er ikke gjort kjent.

Guvernør Maksym Kozytskyj i Lviv-fylket uttaler at et av jernbaneanleggene som ble rammet, ligger i Krasne, drøyt 40 kilometer øst for byen Lviv. Her skal det ha oppstått brann, ifølge nyhetsbyrået AP.

Korridor

Da Russland invaderte Ukraina 24. februar, var det tilsynelatende duket for en lynoffensiv som skulle resultere i et raskt regimeskifte i Kyiv.

Da det ikke gikk som planlagt, har Russland siden uttalt at de nå fokuserer på den østlige regionen Donbas.

Den britiske militære etterretningstjenesten uttaler i en Twitter-melding mandag at Russland har gjort mindre framskritt i noen områder etter skiftet av fokus.

– Uten tilstrekkelig logistikk- og kampstøtte har Russland ennå ikke lykkes i å oppnå noe vesentlig gjennombrudd, heter det i meldingen. De skriver også at en liten gruppe ukrainske styrker i det store stålverket i Mariupol binder opp russiske militære ressurser.

Russiske myndigheter har hevdet at de vil åpne en humanitær korridor slik at sivile kan forlate stålverket. Det skal være flere hundre sivile til stede i tillegg til de ukrainske styrkene.

Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk skrev på sin side på meldingstjenesten Telegram at partene ikke hadde inngått noen avtale om humanitære korridorer.

En ortodoks militærprest leder en påskegudstjeneste for de ukrainske styrkene ved fronten nær byen Zaporizjzja søndag. I fylkene Donetsk og Kharkiv ble åtte personer drept i russiske angrep i helgen, ifølge Sky News. Les mer Lukk

Flere angrep

Samtidig slo russiske raketter og kampfly til langt fra fronten i øst mandag. I tillegg til angrepene på jernbanen, forteller guvernør Serji Borzov i Vinnitsia-regionen at de var ofre for rakettangrep mot «kritisk infrastruktur» mandag. Hva han konkret viste til, er ikke kjent.

Også et oljeraffineri i Krementsjuk i det sentrale Ukraina, sammen med flere drivstoffdepoter der, skal ha blitt ødelagt mandag. Det hevder det russiske forsvarsdepartementets talsperson Igor Konasjenkov mandag. I alt ble 56 ukrainske mål truffet av russiske angrep over natten, sier han.

Natt til mandag brøt det også ut storbrann i et oljedepot i en russisk by omtrent 100 kilometer fra den ukrainske grensen, ifølge russiske myndigheter. Det er ikke kjent hva som er årsaken av brannen, som forårsaket voldsom røykutvikling.

Russland utviste mandag også 40 tyske diplomater. Det tilsvarer omtrent en tredel av Tysklands diplomatkorps i Russland.

USAs forsvarsminister og utenriksminister på besøk i Ukraina. Les mer Lukk

Åtte drept

I løpet av helgen ble åtte personer drept i russiske angrep mot Donetsk og Kharkiv, skriver Sky News. Angrepene skjedde mens ukrainerne feiret ortodoks påske.

Fem av dem ble drept i Donetsk, inkludert to barn.

Tre ble drept i Kharkiv, der ytterligere fjorten personer ble såret.

Det siste døgnet har ytterligere 45.270 personer flyktet fra Ukraina, ifølge FNs høykommissær for flyktninger mandag ettermiddag. Dermed er det totalt 5.232.014 flyktninger som har forlatt landet siden Russlands invasjon begynte 24. februar.