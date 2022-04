Russland hevder å ha stanset angrep på russiske journalister

Russlands president Vladimir Putin avbildet sammen med journalisten Vladimir Solovjov, som FSB hevder var et terrormål.(Photo by Mikhail METZEL / SPUTNIK / AFP)

NTB

Den russiske etterretningstjenesten FSB skal ha stanset en terrorgruppe som planla å angripe kjente russiske journalister, ifølge president Vladimir Putin.

Putin kom med påstanden under et møte hos den russiske påtalemyndigheten, skriver det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti.

FSB uttaler selv at de har pågrepet medlemmene i en nynazistisk gruppe, som angivelig har fått instrukser fra Ukrainas etterretningstjeneste. Målet deres skal ha vært å likvidere journalisten Vladimir Solovjov, som er programleder for et populært talkshow på den statlige kanalen Russland-1, heter det fra FSB.

Ifølge etterretningstjenesten ble det beslaglagt store mengder våpen under pågripelsene.