Vladimir Putin kommer med kraftige anklager mot Vesten

Anklager Vesten for å forsøke å drepe russiske journalister.

I en TV-sendt tale mandag, anklager Russlands president Vladimir Putin Vesten for å ha forsøkt å drepe russiske journalister. I tillegg hevder Putin at den russiske føderale sikkerhetstjenesten (FSB) har avverget et drapsforsøk på en russisk TV-reporter.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Putin la ikke frem bevis eller dokumentasjon som støttet anklagene.

Hevder å ha beslaglagt store mengder våpen

FSB uttaler selv at de har pågrepet medlemmene i en nynazistisk gruppe, som angivelig har fått instrukser fra Ukrainas etterretningstjeneste. Målet deres skal ha vært å likvidere journalisten Vladimir Solovjov, som er programleder for et populært talkshow på den statlige kanalen Russland-1, heter det fra FSB.

Ifølge etterretningstjenesten ble det beslaglagt store mengder våpen under pågripelsene.

Krever stans

Tidligere mandag kalte Russland USAs våpenstøtte til Ukraina uakseptabel og sier den ikke bidrar til å finne en diplomatisk løsning på krigen.

Kreml krever i et notat til Washington at USA stanser våpenstøtten, opplyser Russlands ambassadør i Washington, Anatolij Antonov, i et intervju med TV-kanalen Russland-24, omtalt av det statlige nyhetsbyrået Tass.

– Washington vil levere våpen for 800 millioner dollar til Kyiv. Dette er et enormt tall, og det bidrar ikke til å finne en diplomatisk løsning, til å løse situasjonen. Vi understreker i et notat at dette er en uakseptabel situasjon og krever en slutt på denne praksisen, sier Antonov.