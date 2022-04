Folk i Beijing hamstrer mat i frykt for hard nedstenging

Innbyggere og kontorarbeider i kø for å bli testet for coronaviruset i Chaoyang i Beijing. Foto: Andy Wong / AP / NTB

Kina tyr til harde nedstenginger for å holde koronasmitten nede. Nå frykter innbyggerne i Beijing at de kommer til å få det like tøft som folk i Shanghai.

Selv om Shanghais innbyggere har måttet holde seg innendørs i flere uker, har smitten fortsatt å øke og antall koronarelaterte dødsfall likeså.

Nå frykter innbyggerne i Beijing at turen snart har kommet til dem. Frykten for en omfattende nedstenging har fått innbyggerne til å hamstre store mengder mat, samtidig som tusenvis står i kø for å bli testet i sentrumsbydelen Chaoyang, slik de har fått ordre om.

Chaoyang huser blant annet en rekke ambassader og kontorene til mange multinasjonale selskaper. Her bor i alt 3,5 millioner innbyggere.

– Hvis det blir funnet ett eneste smittetilfelle, kan dette området bli rammet, sier kontorarbeideren Yao Leiming, som er ute for å teste seg sammen med kolleger.

Klager over lite mat

Kina har de siste ukene forsøkt å slå ned et omfattende smitteutbrudd både i Shanghai og flere andre storbyer, uten å lykkes. Mandag ble det registrert 51 nye coronarelaterte dødsfall i Shanghai, selv om byen har vært nedstengt i flere uker. Det innebærer blant annet at innbyggerne har måttet holde seg hjemme, mens mat er blitt levert på døra.

I sosiale medier er det lagt ut videoer der folk klager over at de kun har fått en muffins å spise. Nedstengingen og smittefrykten har også ført til at innbyggerne i Shanghai har problemer med å få helsehjelp til andre sykdommer enn covid-19, og flere skal ha dødd som følge av dette.

I Beijing frykter innbyggerne at de skal havne i en lignende situasjon. Men folk insisterer på at de ikke har panikk. En kvinne med to poser med grønnsaker, egg og frosne smultboller sier hun bare kjøper litt mer enn vanlig. En mann sier han vil være føre var fordi han har en to år gammel datter.

Frykter Shanghai-tilstander

Andre er mer engstelige.

– Voksne kan overleve noen få dager, men det er ikke det samme for barn, sier en småbarnsfar, som kun vil oppgi etternavnet Zhao.

En kvinne sier at folk er redde for at situasjonen skal bli som i Shanghai.

– Folk er urolige. Alle sikrer seg varer, og vi er bekymret for å det vil gå tomt, sier Wang, som bor i Chaoyang. Familien hennes har kjøpt nok mat for en uke.

Andre har vært ute for å sikre seg en fryser. En nettbutikk opplyser til avisa Beijing Evening News at de har solgt 300 frysere i løpet av en dag, samme antall som de vanligvis selger i løpet av en måned.

Myndighetene har gitt beskjed om at ingen får forlate byen i forbindelse med en fem dager lang ferieperiode i mai. De får heller ikke lov til å samles i grupper.

Smittenivået kan virke lavt, 70 tilfeller i perioden 22. -25. april, men de er spredt utover halvparten av byens distrikter og er økende.

I Shanghai viser tallene nesten 20.000 smittetilfeller per døgn. Siden 1. mars har byen, som har 26 millioner innbyggere, registrert over en halv million smittetilfeller. Det er Kinas verste smitteutbrudd under hele pandemien.

– Stengt med metallstenger

Begrepet «hard nedstenging» har spredt i sosiale medier etter at det ble lagt ut bilder fra Shanghai der bygninger blir sperret av med det som ser ut som metallplater.

Også i millionbyen Anyang sentralt i landet og i Dandong på grensen til Nord-Korea har myndighetene besluttet å stenge ned.

Kina her helt siden pandemien startet for over to år siden, ført en nullsmittestrategi. Så fort det blir registrert smitte i et boligområde, gis det ordre om massetesting og restriksjoner.

Men da den mer smittsomme omikronvarianten begynte å spre seg for noen måneder siden, ble det vanskeligere å unngå smitte på denne måten. Koronavaksinene beskytter heller ikke like godt mot omikronsmitte som mot tidligere varianter.

Kina har fortsatt i all hovedsak stengte grenser. Verken turister eller studenter kommer inn. Unntak gjelder for enkelte deler av næringslivet.

Nå merker landet også de økonomiske konsekvensene av nedstengingene ettersom store deler av produksjonen blir stående stille. Det førte blant annet til kraftig børsfall både i Shanghai og Hongkong i begynnelsen av uka.