Derfor skal Vladimir Putin ha sparket flere militærtopper

Russlands Vladimir Putin skal ha sparket og fengslet flere militærtopper etter utfordringer i invasjonen av Ukraina.

Russlands invasjon av Ukraina har nok ikke gått like bra som Vladimir Putin hadde håpet. To måneder etter invasjonen, hevder en rekke eksperter den russiske krigsmaskinen slett ikke er så imponerende og profesjonell som man skulle tro.

Ifølge ukrainsk militær etterretning har flere russiske militærtopper blitt sparket eller fengslet for feil eller manglende fremgang på slagmarken i Ukraina.

Det skiver forskningsinstituttet Institute for the Study of War (ISW) i en rapport om krigen, publisert 22. mars.

Kommandørkaptein ved Svartehavsflåten pågrepet

Ifølge rapporten skal en rekke ledere av de russiske bakkestyrkene ha fått sparken, trolig som følge av manglende fremgang.

– Alle har blitt fjernet fra posisjonene grunnet lite tilfredsstillende innsats, skriver ISW.

Dette skal gjelde Oberstløytnant ved den 6. armé, Oberstløytnant og nestkommanderende ved 1. stridsvognarmé og Oberstløytnant ved 22. armékorps.

Den ukrainske etterretningen hevder ifølge ISWs rapport at russiske myndigheter også har pågrepet kommandørkapteinen for Svartehavsflåten, admiral Igor Osipov. Sergej Pintsjuk, viseadmiral og nestkommanderende for Svartehavsflåten, skal også være under etterforskning.

Svartehavsflåten er en del av den russiske marinen stasjonert i Svartehavet.

Trolig skyldes sanksjonene mot Osipov og Pintsjuk at flaggskipet «Moskva» sank 14. april, konkluderer ISW. Ukrainas innenriksdepartement har tidligere hevdet kapteinen på det russiske skipet omkom.

Hendelsen har av flere eksperter blitt beskrevet som et stort nederlag for Putin. Til TV 2 beskrev forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Forsvarets Høgskole Sjøkrigsskolen «Moskvas» undergang som «flaut for Russland».

– Putin forventer full lydighet

ISW skriver det er uheldig å fjerne militærledere fra sine posisjoner mens krigen pågår.

– Å renske ut russiske offiserer vil neppe forbedre den russiske angrepsevnen. Offiserene som blir satt inn som erstatning vil sannsynligvis være mindre erfarne, og under et intenst press for å oppnå det som fremstår som urimelige mål bestemt av Kreml, skriver forskningsinstituttet.

Russland har foreløpig ikke bekreftet opplysningene ISW omtaler. Det har heller ikke uavhengige kilder.

Førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, sier til TV 2 at opplysningene i ISWs rapport ikke er usannsynlige.

– At ukrainsk etterretning nå varsler at sjefen for Svartehavsflåten og hans stabssjef er arrestert, er mulig. De kan være innkalt til Moskva på konsultasjoner, blitt tilsidesatt eller endog arrestert slik det hevdes, sier Røseth.

Han mener Putin i sin diktatoriske rolle ønsker å opprettholde en fryktkultur nedover i de militære rekkene, og trolig vil straffe generaler for feil.

– Putin sender signal om at feil og store tap ikke aksepteres, og han forventer full lydighet, sier han.

– Russland har problemer

Helt siden invasjonen startet, har Ukraina kjempet imot Russland med alt de har. Ukrainas evne til å forsvare seg har sett ut til å overraske de russiske styrkene så langt. Senest forrige uke meldte det britiske forsvarsdepartementet at ukrainske styrker har slått tilbake flere russiske framrykkinger.

– Russland har problemer med logistikk, teknikk og terrenget, og møter i tillegg svært motiverte ukrainske styrker, skriver forsvarsdepartementet på Twitter.

Russlands manglende evne til å slå ned motstanden i Mariupol er ifølge britene et symptom på at de stadig ikke evner å nå målene sine like fort som de ønsker.