Australia gratulerer Macron med valgseieren

NTB

Australias statsminister Scott Morrison ønsker gjenvalget av Frankrikes president Emmanuel Macron velkommen.

– Gratulerer Emmanuel Macron med gjenvalg som president. Enda et flott uttrykk for handlekraftig liberalt demokrati i usikre tider. Vi ønsker deg og Frankrike all suksess, spesielt når det gjelder ditt lederskap i Europa og som en viktig partner for Australia i det indopasifiske området, skrev Morrison på Twitter mandag.

I fjor ble Morrison skarpt kritisert av Macron etter at Australias konservative regjering kansellerte en ubåtkontrakt med Frankrike verdt mer enn 580 milliarder kroner.

Macron anklaget Morrison for løgn etter en kunngjøring om samarbeid mellom USA, Storbritannia og Australia om levering av atomdrevne ubåter til Australia. Morrison avviste at han hadde ført Macron bak lyset, mens Macron nektet å svare på telefon da Morrison ringte til ham.