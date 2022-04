To skutt og drept av politi i Paris

NTB

Politiet i Frankrike har skutt og drept to personer som skal ha forsøkt å kjøre ned en patrulje i den sentrale delen av Paris.

De to satt i en bil som kjørte mot trafikkretningen på Pont Neuf. Den satte opp farten mot politibetjentene, som ble tvunget til å skyte, opplyser en politikilde.

Området var natt til mandag sperret av i påvente av at en dommer skulle ankomme stedet for befaring.

Det var også ventet at den franske spesialenheten for politisaker skulle rykke ut, noe som er vanlig prosedyre etter at politibetjenter har brukt skytevåpen.