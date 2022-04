Zelenskyj gratulerer Macron med valgseier

NTB

Ukrainas president gratulerer Emmanuel Macron med gjenvalg som president i Frankrike.

– Jeg ønsker ham ny suksess, til det beste for folket. Jeg setter pris på hans støtte og jeg er overbevist om at vi går samlet fremover mot nye felles seirer, mot et sterkt og forent Europa, skriver Zelenskyj på Twitter.

Han omtaler Macron som «en ekte venn av Ukraina».