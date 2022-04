Russland hevder å ha ødelagt ukrainsk bombefabrikk

NTB

Det russiske militæret sier søndag at de har truffet en ukrainsk bombefabrikk, flere våpenlagre og hundrevis av andre mål i Ukraina.

– Det russiske militæret brukte presisjonsstyrte missiler for å ødelegge en fabrikk som lager krutt og eksplosiver nær Pavlohrad i Dnipropetrovsk-regionen sørøst i Ukraina, sa talsmann og generalmajor Igor Konasjenkov i det russiske forsvarsdepartementet søndag.

Han hevder at russiske styrker også traff flere våpenlagre med artilleriammunisjon og raketter i flere byer i Kharkiv-regionen.

Konasjenkov la også til at russiske styrker traff 423 ukrainske mål over natten, og at russiske krigsfly ødela 26 ukrainske militære mål.