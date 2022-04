Minst 16 drept i ekstremistangrep i Sahel-regionen

NTB

Minst 16 personer ble søndag drept i flere separate angrep i Mali og Burkina Faso. Lokale myndigheter peker på ekstremistgrupperinger som de ansvarlige.

Tre militærbaser i Mali ble utsatt for et koordinert angrep tidlig på morgenen søndag, opplyser landets militære. Minst seks personer ble drept og rundt 20 ble skadd.

– Væpnede terrorgrupper brukte kjøretøy fylt med eksplosiver kjørt av selvmordsbombere, sa militæret i en uttalelse.

En lokal gruppe knyttet til terrornettverket al-Qaida har blitt utpekt som gjerningspersoner.

I nabolandet Burkina Faso ble minst ti personer, inkludert fem soldater, drept i et angrep på en militærbase søndag. Lokale myndigheter har pekt ut «terrorister» som ansvarlige.

Sahel ligger som et belte over Afrika sør for Sahara. Det finnes jihadistiske grupperinger i store deler av regionen.